На форме национальной сборной во время Олимпиады в Токио из-за запрета не будет надписи «Россия», но будут цвета российского флага. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Безусловно, слово „Россия“ не будет присутствовать на форме, но цвета российского флага, логотип ОКР будут», — приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее стало известно, что на форме российских спортсменов-олимпийцев разместили оберег — пожелание удачи в соревнованиях. В дизайн экипировки еще добавили современный вариант распространенного элемента русского костюма — оплечья. Его превратили в графическое ожерелье вокруг шеи и нанесли на олимпийки, поло и футболки с длинными рукавами.

Спортивный арбитраж запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под государственным флагом до 2022 года. Запрет распространили на национальные гимн, эмблемы и символы.