CAS не разрешил «Катюшу» вместо российского гимна на Олимпиаде в Токио. Для наших спортсменов может зазвучать музыка Петра Чайковского. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Рассматривается активно вопрос использования мелодии музыки Чайковского. Мы взаимодействуем с ОКР, вопрос в предварительной стадии обсуждения с нашими зарубежными коллегами. Чайковский — это достояние всего мирового сообщества. Если эта мелодия получит поддержку, мы будем рады», — приводит РИА «Новости» слова Матыцина.

На прошлой неделе спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил предложение Олимпийского комитета России (ОКР) использовать «Катюшу» вместо российского гимна на Олимпийских играх в Токио. Комиссия посчитала, что запрет на гимн распространяется «на любую песню, связанную с Россией».

После отказа Матыцин предложил «Мы верим твердо в героев спорта».

Запрет на «Катюшу» поддержала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она заявила, что «мелодия должна быть другой». По мнению Родниной, нашим спортсменам на этой Олимпиаде лучше вообще выступать без гимна.