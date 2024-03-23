Происшествия 23 марта 2024, 21:36 МЧС расширило список погибших при теракте в Crocus City Hall МЧС: в списке погибших в теракте в Crocus City Hall 29 фамилий

Читать 360tv в

На официальном сайте МЧС России появился дополненный список погибших в концертном зале Crocus City Hall. Всего в нем 29 фамилий.

«Предварительный список погибших в Московской области дополнен на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 21:00», — указали в министерстве.

Реклама

Перечень будет дополняться по мере подтверждения личностей погибших судмедэкспертами.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в результате теракта в Crocus City Hall пострадали 140 человек.

По данным ведомства, на данный момент госпитализированы 105 пострадавших, трое выписаны, а 32 получают помощь в амбулаторном режиме. Девяносто три человека, пострадавших при теракте, находятся в больницах Москвы. Список опубликовали на сайте министерства.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.