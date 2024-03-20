Спорт 20 марта 2024, 16:30 Минута молчания в память об Уткине пройдет перед матчем сборных России и Сербии Alexander Wilf/Russian Look/globallookpress

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Перед матчем между сборными России и Сербии состоится минута молчания в память о спортивном комментаторе Василии Уткине. Об этом сообщили в Telegram-канале сборной РФ по футболу.

Отмечается также, что перед матчем на стадионе покажут видеоролик с нарезкой из комментариев Уткина.

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Известного комментатора не стало 19 марта. В этот день он вызвал скорую помощь и пожаловался на проблемы с дыханием. Врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Антикоагулянт не помог. В больнице Уткина подключили к аппарату ИВЛ. После первой остановки сердца его смогли реанимировать, но через полчаса это произошло вновь, и в 18:01 медики констатировали смерть пациента.

Василий Уткин весил около 240 килограммов. У него было множество заболеваний, в том числе гипертония. По некоторым данным, в последние дни он страдал сильной одышкой, вызванной лишним весом.