Спорт 23 марта 2023, 12:47 Международный олимпийский комитет заступился за спортсменов из России и Белоруссии Глава МОК Бах выступил против коллективной вины и поддержал участие РФ в Олимпиаде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвать отказаться от навязывания коллективной вины и восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии. Он не исключил, что они смогут принять участие в Олимпиаде-2024, сообщило Associated Press.

Спортивный деятель выступил 22 марта в Германии на фоне проукраинских протестов. Томас Бах подтвердил позицию МОК о том, что исключение россиян и белорусов только на основании гражданства стало бы дискриминацией, и заявил, что Олимпийские игры могут способствовать диалогу в напряженное время.

Реклама

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины», — сказал президент комитета.

Реклама

Томас Бах призвал пересмотреть прежнее решение и допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Они могли бы, по его словам, выступить в качестве нейтральных участников без национальных символов, изображений буквы Z и других проявлений поддержки спецоперации. Решение по спортсменам, которые служат в Вооруженных силах России или выступают за военные организации, МОК примет на заседании правления через неделю.

Ранее Томас Бах раскритиковал вмешательство Запада в спорт, а страны Африки призвали допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.