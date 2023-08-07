Спорт 07 августа 2023, 09:48 Месси вывел «Интер Майами» в четвертьфинал Кубка лиг «Интер Майами» благодаря дублю Месси обыграл «Даллас» и вышел в четвертьфинал Кубка лиг РИА «Новости»

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На стадионе «Тойота Стадиум» во Фриско штата Техас прошел матч 1/8 финала Кубка лиг (Leagues Cup) между командами «Даллас» и «Интер Майами». Благодаря серии пенальти и успешным ударам нападающего Лионеля Месси гости выиграли и прошли в четвертьфинала, сообщил «Чемпионат».

К окончанию основного времени матча счет составил 4:4, но во время серии пенальти изменился на 3:5 в пользу «Интер Майами». Лионель Месси забил два гола, и это стало его третьим дублем подряд. Предыдущие «двойные» аргентинец отправлял в ворота «Орландо Сити» и «Атланты».

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Призеры Кубка лиг среди команд США и Мексики автоматически зачислят в Лигу чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF).

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» из «Пари Сен-Жермен». Аналитики заявили, что стоимость клуба с участием аргентинца удвоится. Ares Management выкупил привилегированный пакет акций за 75 миллионов долларов.