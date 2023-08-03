Спорт 03 августа 2023, 07:48 Голы Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Орландо» в Кубке лиг Дубль Месси принес «Интер Майами» победить «Орландо» в матче Кубка Лиг РИА «Новости»

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Американский футбольный клуб «Интер Майами» обыграл «Орландо» в матче 1/16 финала Кубка Лиг. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль в составе «Интера» сделал звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, отличившийся на 7-й и 72-й минутах. Еще один гол за победителей на свой счет записал Хосеф Мартинес, реализовавший пенальти. В составе гостей единственный мяч забил Сесар Араухо.

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В турнире Кубок лиг играют клубные команды из США и Мексики. «Интер Майами» ранее уже добыл две победы на групповой стадии, обыграв «Крус Асуль» и «Атланту Юнайтед» и вышел в плей-офф турнира. В 1/8 финала он встретится с победителем пары «Масатлан» — «Даллас».

Месси в июле официально подписал контракт с «Интер Майами» до лета 2025 года. Ранее он выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Вместе со сборной Аргентины футболист победил на чемпионате мира в 2022 году.