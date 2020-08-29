Руководство футбольного клуба «Барселона» не намерено обсуждать с Лионелем Мессии уход футболиста без выплаты отступных. Об этом сообщил инсайдер.

Журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге сообщил на своей странице в Twitter подробности переговоров Лионеля Месси с «Барселоной». По его информации, руководство клуба не рассматривает уход аргентинского футболиста без выплаты отступных в 700 миллионов евро.

Ранее агентство Associated Press заявило, что Лионель Месси действительно подал уведомление руководству об его уходе без выплаты клаусулы. В пресс-службе также не исключили начало судебных разбирательств, в том случае, если Месси не захочет вести переговоры.

Мюнхенская «Бавария» отреагировала на уход Мессии и заверила, что не будет покупать футболиста «сине-гранатовых». Карл-Хайнц Румменигге объяснил, что это будет противоречить философии и ценностям клуба. При этом добавил, что на такого футболиста у них не хватит денег.