Эксперт прокомментировал решение Месси уйти из «Барсы»

По мнению специалиста, решение футболиста объясняется сильным кризисом, который возник в клубе после разгромного поражения от «Баварии».

«Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб», — цитирует Малосолова портал NEWS.ru.

Он затруднился сказать, удастся ли руководству «Барсы» переубедить Месси. Эксперт указал на ключевые факторы в этом вопросе — серьезные предложения от других команд и зарплатная ведомость.