Спорт 28 августа 2023, 07:32 Месси могут наказать после дебютного матча в MLS Goal: MLS может наказать Лионеля Месси за отказ общаться с прессой РИА «Новости»

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Аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси могут наказать за отказ общаться с прессой после матча с «Нью-Йорк Ред Буллз» в MLS. Об этом сообщил портал Goal.

По информации источника, по правилам лиги футболисты обязаны уделить внимание журналистам сразу после матча. Теперь Месси грозит наказание от MLS.

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В своем дебютном матче лиги «Интер Майами» одержал победу со счетом 2:0, Месси отметился забитым мячом на 89-й минуте встречи. Его новый клуб прервал серию без побед, которая насчитывала уже 11 матчей.

Ранее новая команда Месси вышла в финал турнира Кубок лиг. В полуфинальной встрече клуб из Флориды победил «Филадельфию Юнион» со счетом 4:1.

Аргентинец заявлял, что принял верное решение перейти в «Интер Майами». Он подчеркивал, что его семью великолепно приняли в США.