Спорт 16 августа 2023, 07:22 «Интер Майами» прошел в финал Кубка лиг ФК «Интер Майами» с Месси после игры с «Филадельфией» вышел в финал Кубка лиг РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг, а нападающий и капитал Лионель Месси стал ее третьим лучшим бомбардиром. Матч против «Филадельфии Юнион» завершился со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась 15 августа на стадионе Subaru Park в юго-западном пригороде Филадельфии. «Интер Майами» открыл счет на третьей минуте, когда нападающий Хосеф Мартинес забил первый гол. Лионель Месси отличился на 20-й минуте, защитник Жорди Альба — на 45-й, полузащитник Давид Руис — на 84-й. Единственный мяч за «Филадельфию» забил полузащитник Алехандро Бедойя. В результате гости вышли в финал Кубка лиг.

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«Мы проработали свой путь к финалу, и теперь мы это сделали! Мы все еще на последней ступеньке», — заявил Лионель Месси после матча.

Нападающий из Аргентины вошел в тройку лучших бомбардиров своей команды наравне с форвардом Джозефом Мартинесом и полузащитником Робертом Тэйлором. По итогам шести матчей на его счету 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас».

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» в 2023 году по двухлетнему контракту. Администрация клуба рассчитывала, что удвоит свою выручку за счет устройства такого игрока.