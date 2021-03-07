Россиянин Петр Ян проиграл американцу Стерлингу на турнире UFC 259

Судьи дисквалифицировали российского бойца MMA Петра Яна во время поединка на турнире UFC с американцем Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар. Победу присудили спортсмену из США.

Стерлинг начал бой с активных атак. К середине первого раунда Ян провел несколько успешных ударов и вывел противника из равновесия. К третьему раунду россиянин полностью завладел ситуацией. В четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову из неправильной позиции.

Нашего спортсмена дисквалифицировали. Стерлинг забрал у него пояс в легчайшем весе, который Ян завоевал летом 2020 года.