Спорт 01 декабря 2022, 02:12 Мексика обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022 в Катаре, но не вышла в плей-офф Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре YouTube

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Национальная команда обыграла сборную Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Победители вместе с проигравшими не смогли пробиться в плей-офф.

Встреча группы C состоялась на стадионе «Лусаил Айконик». В ворота саудовцев забили Энри Мартин на 47-й минуте, Луис Чавес — на 52-й. В команде соперника отличился Салим аль-Давсари.

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По итогам матча мексиканцы набрали четыре очка, заняв третье место в таблице, Саудовская Аравия — три очка. Обе команды завершили свое выступление на мундиале. Для Мексики это большой провал — команда не вышла из группы впервые с 1978 года.

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Первое место в таблице занимают аргентинцы, в 1/8 финала они встретятся со сборной Австралии. Накануне стало известно, что США и Англия вышли в плей-офф чемпионата.

Ранее сообщалось, что 1 декабря состоится встреча между Германией и Коста-Рикой. Главным арбитром матча впервые будет женщина — француженка Стефани Фраппар.