Спорт 30 ноября 2022, 00:33 Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре Сборные Англии и США вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре

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Сборная Англии обыграла команду Уэльса и вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре. Национальная команда США оказалась сильнее сборной Ирана и также вышла в плей-офф турнира.

Англичане выступили на стадионе «Ахмед бин Али». В составе победителей дубль оформил Маркус Рэшфорд, еще один гол забил Фил Фоден. Уэльс не смог ни разу поразить ворота противника.

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Матч между сборными США и Ирана прошел на стадионе «Эль-Тумама» и завершился со счетом 1:0 в пользу американцев. У победителей отметился Кристина Пулишич. За игрой следили более 42 тысяч футбольных фанатов.

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В плей-офф чемпионата также вышли национальные сборные Франции, Бразилии, Португалии и Нидерландов. К ним добавился Сенегал, обыгравший Эквадор.

Россия не участвует в мундиале по решению FIFA на фоне санкций и недружественной политики западных стран. Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что исполком организации обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.