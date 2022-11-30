Спорт 30 ноября 2022, 02:58 Новые традиции мужской игры. Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром на чемпионате мира по футболу Француженка Фраппар стала первым в истории главным арбитром матча ЧМ по футболу

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Женщина впервые в истории чемпионата мира по футболу станет главным арбитром на одной из встреч. Эта почетная роль досталась француженке Стефани Фраппар. Она будет судить матч между Германией и Коста-Рикой 1 декабря.

Эта новость — одна из сенсаций турнира в Катаре. Как самая первая женщина на самом мужском турнире, Фраппар вызывает интерес не только у болельщиков.

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Быть первой ей не впервой

Стефани 38 лет. Она родилась во французском городке Валь-д’Уаз. С детства любила и играла в футбол. В 28 лет футбольное судейство стало ее работой. Тогда она обслуживала матчи Национального чемпионата — это третий по значимости дивизион Франции.

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Через несколько лет ее карьера пошла вверх — Фраппар стала первой женщиной-судьей во втором дивизионе своей страны. А спустя еще пять лет она добралась до высшей лиги.

Женщине — женский футбол

До этого ее судьба тесно была связана с женским футболом. Француженка судила мировые первенства в 2015 и 2019 годах. Также она обслуживала матчи турниров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио.

Прорыв в мужскую лигу

С августа 2019 года она становится популярной персоной в футбольном мире. Тогда ее назначили главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси».

Спустя год, в декабре 2020-го, Фраппар вновь стала первой — на этот раз первой женщиной-судьей на матче Лиги чемпионов UEFA.

Перед чемпионатом мира в Катаре, который проходит в эти дни, Стефани отработала на отборочном матче между Нидерландами и Латвией. После него она и получила приглашение на ЧМ-2022.

«Это заслуженный успех», — отметил бывший арбитр FIFA Алексей Николаев. Комментируя ТАСС назначение Фраппар, он добавил, что девушка добилась этого большим трудом. Поэтому, по его мнению, это скорее личный прогресс, чем общественный.

В последнее время женщины-судьи все чаще появляются на футбольных матчах. Многим фанатам известны имена немки Бибианы Штайнхаус, итальянского арбитра Клаудии Романи и судьи из Бразилии — Фернанды Коломбо. Однако на турнирах такого уровня, как кубок UEFA или мировое первенство, представительницы слабого пола еще не выступали.

Чемпионат мира в Катаре в этом плане стал прорывом — кроме Фраппар, которая выступит главным орбитром как минимум на одной игре, судьями или их помощниками будут еще пять женщин. Это Салиму Мукансанга из Руанды и японка Йошими Ямашиту, а также три ассистентки — Неузу Бэк из Бразилии, мексиканка Киарен Диас Медину и американка Катрин Несбитт. Все девушки судят свои национальные чемпионаты и международные матчи.