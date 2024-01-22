Спорт 22 января 2024, 23:11 Первая ракетка мира Джокович назвал Даниила Медведева человеком с правильными ценностями Джокович заявил, что Даниил Медведев — человек с правильными ценностями РИА «Новости»

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал российского теннисиста Даниила Медведева человеком, у которого правильные ценности. Его слова передал сайт tennisuptodate.

«Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми», — рассказал он.

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Ранее Медведев рассказал историю, как прилетел на частном самолете Джоковича на матч Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. По словам российского теннисиста, сербский спортсмен всегда проявлял к нему хорошее отношение.

Джокович поблагодарил Даниила за приятные слова. Он отметил, что лучшего мнения о Медведеве как о человеке и коллеге.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен победил со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.