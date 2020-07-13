«Манчестер Сити» разрешили играть в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Манчестер Сити» теперь снова может участвовать в еврокубках. Двухгодичный запрет отменил Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Суд постановил, что большинство предполагаемых нарушений либо не были установлены, либо их срок давности уже истек», — сказано в релизе CAS.

Клуб сможет участвовать в еврокубках начиная со следующего сезона. Но суд обязал «Манчестер Сити» выплатить 10 миллионов евро в качестве штрафа. Это сумма пойдет на компенсацию расходов Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). На выплату денег футбольному клубу дали месяц.

В феврале 2020 года CFCB отстранила «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Запрет на два года ввели из-за несоблюдения финансового fair play. Кроме того, клуб получил штраф на сумму 30 миллионов евро.

«Манчестер Сити» удалось гарантировать себе место в Лиге чемпионов. Сейчас спортивный клуб находится на второй строчке турнирной таблицы. В активе у команды 72 очка. Первое место занимает «Ливерпуль», а третье — «Челси».