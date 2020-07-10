Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала футбольной Лиги Чемпионов

В Ньоне закончилась церемония жеребьевки четвертьфинала футбольной Лиги Чемпионов. Однако полный список команд будет известен, когда пройдут все игры 1/8 финала.

В центральном офисе УЕФА прошла жеребьевка, которая показала, какие пары команд сыграют в финальной части чемпионата. Первыми будут матчи «Лейпцига» и «Атлетико», а также «Аталанты» с ПСЖ. Остальные пары станут известны после матчей 1/8 финала. Таким образом, на следующем этапе встретятся победители мачтей «Барселона» — «Наполи» и «Челси» — «Бавария». А затем будут играть сильнейшие из пар «Манчестер Сити» — «Реал» и «Лион» — «Ювентус».

Победители в игре «Лейпциг» — «Атлетико» встретятся в полуфинале с выигравшей командой из пары «Аталанта» — ПСЖ. Матчи 1/8 пройдут 7 и 8 августа. Они были перенесены на конец лета из-за пандемии по решению руководства УЕФА. Все игры пройдут без зрителей на трибунах. На следующем этапе финала игры пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне. Матчи четвертьфинала пройдут с 12 по 15 августа. Затем идут полуфиналы 18 и 19 августа и финал — 23 августа. Завершающие игры состояться на стадионах «Эстадио да Луш» и «Жозе Алваладе».