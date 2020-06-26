«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии. В последний раз такое достижение покорялось команде в сезоне 1989/90 годов.

Чемпионство мерсисайдцам принесло поражение ближайших конкурентов — «Манчестер Сити». В матче 31-го тура чемпионата Англии команда, идущая второй в турнире, проиграла лондонскому «Челси» со счетом 1:2. Таким образом отрыв «Ливерпуля» от второго места увеличился до 23 очков. За оставшиеся семь туров «Манчестер Сити» сможет набрать максимум 21 очко.

Эта победа стала 19-й для «Ливерпуля» в чемпионатах страны. По этому показателю он уступает только «Манчестер Юнайтед», у которого в копилке 20 чемпионств.

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это девятый трофей в карьере. Ранее он становился чемпионом Германии с дортмундской «Боруссией» в 2011 и 2012 годах. Однажды он выиграл Кубок Германии, еще дважды был обладателем Суперкубка Германии — в 2013 и 2014 годах.

С «Ливерпулем» Клопп выигрывал Лигу Чемпионов сезона 2018/19, Суперкубок УЕФА-2019 и клубный чемпионат мира.