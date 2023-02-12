Спорт 12 февраля 2023, 02:24 Мамаев заявил, что тюрьма не дала ему ничего хорошего Экс-полузащитник сборной России Мамаев заявил, что в тюремном опыте нет ничего хорошего РИА «Новости»

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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не принесла. Так он прокомментировал телеканалу «Матч ТВ» слова другого футболиста Александра Кокорина, который назвал тюрьму «хорошей школой» и высказал мнение, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть.

«Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала», — сказал Мамаев.

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Он сказал, что это был определенный опыт, но вряд ли его можно назвать хорошим.

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Мамаев, Кокорин и еще несколько их товарищей в 2018 году устроили две драки в центре Москвы. В одной из них пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак — Кокорин ударил его стулом. Чиновник получил черепно-мозговую травму.

Нападавших приговорили к реальным срокам. Мамаева — к году и пяти месяцам колонии, Кокорина — к году и шести месяцам. Но примерно через четыре месяца их выпустили по УДО.