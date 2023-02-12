12 февраля 2023, 02:24
Мамаев заявил, что тюрьма не дала ему ничего хорошего
Экс-полузащитник сборной России Мамаев заявил, что в тюремном опыте нет ничего хорошего
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что тюрьма ничего хорошего ему не принесла. Так он прокомментировал телеканалу «Матч ТВ» слова другого футболиста Александра Кокорина, который назвал тюрьму «хорошей школой» и высказал мнение, что каждый настоящий мужчина должен отсидеть.
«Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала», — сказал Мамаев.
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Он сказал, что это был определенный опыт, но вряд ли его можно назвать хорошим.
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Мамаев, Кокорин и еще несколько их товарищей в 2018 году устроили две драки в центре Москвы. В одной из них пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак — Кокорин ударил его стулом. Чиновник получил черепно-мозговую травму.
Нападавших приговорили к реальным срокам. Мамаева — к году и пяти месяцам колонии, Кокорина — к году и шести месяцам. Но примерно через четыре месяца их выпустили по УДО.
Павел Мамаев
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