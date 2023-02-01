Общество 01 февраля 2023, 14:17 Проведший за решеткой чуть более года Кокорин назвал тюрьму «хорошей школой» Вышедший по УДО футболист Кокорин назвал тюрьму «школой» для настоящих мужчин РИА «Новости»

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Тюремное заключение — это хорошая школа для каждого настоящего мужчины, поэтому можно отправлять туда на пару месяцев молодых ребят, чтобы они быстро пришли в себя. Об этом в интервью блогеру Сергею Брейну заявил российский футболист Александр Кокорин, осужденный за драку в центре Москвы. Видео опубликовали на YouTube-канале «Суперлига».

Футболист подчеркнул, что ничего не стал бы менять в прошлой ситуации. Он пояснил, что за драку вместе со своими товарищами принес извинения. Но следователи решили, что спортсмены действовали в качестве группы лиц по предварительному сговору.

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Кокорин подчеркнул, что все было совсем не так, а спортсмен вместе с ребятами просто отдыхал в кафе после ночного клуба.

«Как можно жалеть, если это уже произошло? Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — заявил Кокорин.

Александр Кокорин, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. В кафе футболисты напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, ударив его стулом. А на улице — на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Суд по требованию следователей отправил футболистов в СИЗО, а в мае 2019 года приговорил к реальным срокам. Уже в сентябре спортсмены вышли на свободу по УДО.