Мамаев и Кокорин на свободе. Но в их исправление поверили не все

Александра Кокорина и Павла Мамаева освободили условно-досрочно. Футболисты уже отправились домой. Их возвращению в первую очередь рады родные и близкие. А вот в Сети не все поверили, что спортсмены действительно исправились.

Жена Мамаева Алана опубликовала в Instagram снимок, подписав его одним коротко: «Домой». На фотографии оба спортсмена сидят на заднем сидении автомобиля.

Подписчики поздравили семью со скорым воссоединением и вспомнили, что у Павла сегодня день рождения. 17 сентября ему исполнился 31 год.

«Ураааа! Поздравляем парней и вас. А Пашу — с днем рожденья. Будьте счастливы!» — написали в комментариях.

Другие не удержались от ироничных замечаний, заметив, что спортсмены пристегнуты (на фото ремень безопасности виден только на Мамаеве — прим. ред.).

«Что такое, мужчины? За малый срок изучили законы?» — задались вопросом подписчики.

Некоторые позволили себе куда более вольные предположения о ближайших планах футболистов.

Сейчас в себя придут, и опять по стрипухам и любовницами, скорее всего Пользователь Instagram.

Гораздо больше позитива услышала в ответ на свое признание мать Александра Кокорина, которая тоже поделилась в Сети радостью по поводу возвращения сыновей.

«Я снова стала матерью! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» — написала Светлана Кокорина.

Ее назвали «мужественной женщиной», а молодым людям наказали «не огорчать маму», пожелав всей семье удачи.

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«Замечательные у вас сыновья. Вы счастливая мама. Александру — здоровья и успехов в большом футболе. Он, безусловно, талантливый футболист. И игра „Зенита“ с его возвращением станет лучше и зрелищней», — выразила свое мнение одна из пользовательниц Instagram.

Место скептическим высказываниям под постом тоже нашлось. Подписчики заметили, что можно ждать следующего скандала. Кто-то сказал, что «время покажет, чему их жизнь научила», а другие дали Кокориной советы по воспитанию.

«Воспитывать надо было нормально, а то выросли придурки и дебилы, для которых ничего святого нет…» — подытожили в Сети.

Александра Кокорина и Павла Мамаева осудили за драку в Москве. Вместе с ними виновными признали брата Кокорина Кирилла и друга спортсменов Александра Протосовицкого. Из СИЗО молодых людей в итоге отправили в исправительные учреждения.

Кокорин получил один год и шесть месяцев, а Мамаев — один год и пять месяцев лишения свободы. Наказание футболисты отбывали в ИК-4 в Белгородской области, откуда их выпустили по УДО.