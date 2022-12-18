Спорт 18 декабря 2022, 22:18 Макрон утешил Мбаппе после поражения сборной Франции на ЧМ-2022 Президент Франции Макрон поддержал Мбаппе на поле после поражения сборной в ЧМ-2022 РИА «Новости»

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После поражения сборной Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре президент Эммануэль Макрон вышел на поле и обнял главного героя команды Киллиана Мбаппе. Таким образом он поддержал 23-летнего нападающего.

Молодой игрок трижды отличился в финальном матче против сборной Аргентины. Матч проходил на стадионе «Айконик». Основное и дополнительное время закончились со счетом 3:3. По серии 11-метровых пенальти аргентинцы выиграли чемпионат, забив четыре мяча против двух от французов.

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Мбаппе забил на 80-й, 91-й и 115-минуте матча, у аргентинской сборной отличился Лионель Месси (23-я, 110-я минуты) и Анхель Ди Мария (36-я минута).

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Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира.

Международная федерация футбола назвала чемпионат 2022 года лучшим в истории. Совет FIFA был единодушен, высоко оценивая ЧМ в Катаре, заявил глава федерации Джанни Инфантино.