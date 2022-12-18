18 декабря 2022, 18:45
Месси стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
Капитан сборной Аргентины Месси побил рекорд по числу матчей на чемпионатах мира
Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира. Нынешний турнир стал для спортсмена уже пятым, а финальная встреча с Францией — 26-я на мундиалях, сообщил ТАСС.
До этого рекорд принадлежал немцу Лотару Маттеусу. Он провел в финальных частях чемпионатов мира 25 игр.
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Месси участвовал в чемпионатах мира по футболу в 2006, 2010, 2014, 2018 годах и вышел на чемпионат 2022 года в Катаре.
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Финальная игра чемпионата началась в 18:00 — за победу борются Аргентина и Франция. Лионель Месси уже забил гол французской команде, таким образом, счет — 1:0 в пользу аргентинской.
Международная федерация футбола уже назвала чемпионат 2022 года лучшим в истории.
Накануне Хорватия боролась за третье место со сборной Марокко и обыграла ее со счетом 2:1, забив на седьмой и 42-й минутах. По этому поводу в Хорватии устроили праздник со зрелищным салютом. Тысячи радостных людей выходили на улицы с флагами, пели, зажигали фейерверки.
Аргентина
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу - 2022
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