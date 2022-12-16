Мир 16 декабря 2022, 15:13 FIFA назвала Чемпионат мира в Катаре лучшим в истории Глава FIFA Инфантино: ЧМ в Катаре стал лучшим в истории РИА «Новости»

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Чемпионат мира по футболу в Катаре, который завершится в это воскресенье, можно назвать лучшим в истории, считает глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. Его процитировал ТАСС.

На турнире наблюдалась «уникальная сплоченность», рассказал журналистам Инфантино. Он поблагодарил всех, кто участвовал в чемпионате и внес, кто вклад в то, чтобы сделать его «лучшим в истории».

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«Хотел бы подчеркнуть, что совет FIFA был единодушен, высоко оценивая чемпионат мира в Катаре», — добавил Джанни Инфантино.

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По его словам, больше всего болельщиков приехало из Индии, Саудовской Аравии, США, Мексики и Южной Кореи.

ЧМ по футболу в Катаре начался 20 ноября. Завтра в 18:00 состоится матч Марокко и Хорватии за третье место, а послезавтра, 18 декабря, в это же время начнется финальная игра — за чемпионский титул поборются Франция и Аргентина.

Ранее стало известно, что победа Франции над Марокко в полуфинале спровоцировала беспорядки в Париже. Жандармерия была вынуждена стянуть на Елисейские поля дополнительные силы.