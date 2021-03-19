Макгрегор проводил Нурмагомедова «на пенсию»

Конор Макгрегор отреагировал на сообщение главы UFC Дэйны Уайта, что Хабиб Нурмагомедов официально уходит из спорта. Ирландец пожелал российскому бойцу «счастливой пенсии».

«Счастливой пенсии, парень, еще увидимся. Не забывай, кто привел тебя в эту игру. <…> А вы, ребята, не забывайте — если вам так не нравится сгонка веса, лучше смените весовую категорию», — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.

Ранее Дэйна Уайт сообщил в Twitter, что Нурмагомедов 100% официально завершил карьеру.

«Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше», — заявил глава UFC. Российский боец у себя в Instagram отметил, что никогда не забудет отношение Уайта к себе. Хабиб добавил, что этого не забывал его отец, не забудут и его сыновья.

Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в 2018 году после победы над американцем Элом Яквинтой и защитил его три раза в боях против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. После победы над Гейджи в октябре прошлого года он объявил о завершении карьеры, так как пообещал это своей матери. Многие тогда усомнились, что россиянин уходит из октагона навсегда.