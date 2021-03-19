Орел на пенсии. Нурмагомедов завершил карьеру бойца, но остался в спорте

Хабиб Нурмагомедов все же завершил карьеру бойца ММА. Это подтвердил президент UFC Дана Уайт, который несколько месяцев встречался со спортсменом и уговаривал его вернуться. Нурмагомедов так и остался непобежденным, и теперь он займется чем-то другим.

Конец эпохи

«Хабиб 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт в Twitter.

Это сообщение прокомментировал сам Нурмагомедов, поблагодарив Уайта за возможность показать себя.

«Дана, никогда не забуду твое отношение ко мне. Мой отец не забывал и мои сыновья будут помнить тебя», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов, которого прозвали Орлом, провел на профессиональном уровне 29 боев и остался непобежденным. 13 последних боев проходили в сильнейшем промоушене мира — UFC. Нурмагомедов в 2018 году одолел таких легендарных бойцов, как Эл Яквинт и Коннор Макгрегор. Спустя год он отстоял титул, победив Дастина Порье. В 2020-м Нурмагомедов в третий раз защитил пояс UFC, поймав на удушающий прием Джастина Гэтжи.

После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, поскольку обещал матери больше не выходить на поединки без отца Абдулманапа Нурмагомедова. Знаменитый тренер умер 3 июля 2020 года от осложнений, вызванных ковидом.

В мае пройдет бой за чемпионский титул UFC в легком весе, который принадлежал Нурмагомедову, но уже без него. В октагоне встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Чарльз Оливейра. Об этом сообщил сайт ESPN. Как раз Чендлер уверен, что именно он — причина, по которой Нурмагомедов может вернуться в клетку, чтобы получить (или не получить) свою 30-ю победу, передает сайт BJPenn.

Успешнее UFC

Нурмагомедов преуспел в ММА, у него есть недвижимость, автомобили и другие атрибуты красивой жизни. Теперь же, как предположил известный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов в разговоре с сайтом «Чемпионат», спортсмен превзойдет самого Дану Уайта. Ведь Нурмагомедов является владельцем промоушена EFC (Eagle Fighting Championship).

«У него уже есть свой промоушен, Нурмагомедов увидел более широкую перспективу, чем UFC. Хабиб обязательно превзойдет Дану Уайта. У него есть большой регион, который хочет заниматься этим делом. Ребята там более усердные и бедные, а Америка уже разбогатела. Совсем скоро интерес людей переместится на соревнования Нурмагомедова», — сказал Рабаданов.

По мнению комментатора, Нурмагомедов очень быстро прошел свой путь, и пока наверняка сложно сказать, что он будет делать дальше. Не исключено, что Орел будет заниматься не только спортом.

Дядя бойца Нурмагомед в беседе с сайтом «Спорт-Экспресс» отметил, что всегда был против ухода бойца из профессионального спорта. По его мнению, у спортсмена было еще как минимум два года, чтобы успешно выступать.

Официальный уход Нурмагомедова прокомментировал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. По его словам, бывают причины, которые заставляют спортсменов возвращаться на ринг. И даже если такая причина будет, остается еще одна деталь — возможности. Все-таки возраст играет роль, передает сайт «Чемпионат».

«В конце концов, учитывая его возраст, если даже такая причина будет, пусть в этот момент он будет способен возобновить карьеру. При всем уважении к ветеранам, когда они возвращаются, это выглядит с другим оттенком», — сказал Валуев.

Сам Нурмагомедов на днях опубликовал фотографию из Сан-Франциско и рассказал, что в этот город мечтал попасть с 2012 года, не являясь профессиональным спортсменом.

«Оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом». — написал боец.

Недавно промоушн Нурмагомедова сообщил, что проведет турнир в Краснодаре. Бои в рамках Eagle Fighting Championship 34 состоятся 19 марта. В главном поединке вечера Ренат Хавалов и Шарапудин Магомедов оспорят чемпионский пояс в легчайшем весе.

Промоушен у Нурмагомедова появился в 2020 году. Он выкупил организацию GFC (Gorilla Fighting Championship). После этого он переименовал его в EFC. Тогда же Нурмагомедов говорил, что будет активно развивать свой промоушен и устраивать бои в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Ходили слухи, что EFC даже может стать трамплином, гарантирующим переход в UFC, писал GQ.

Также российский боец планировал стать «послом смешанных единоборств». Он решил помочь ММА стать частью олимпийской программы.

Дальнейшая деятельность

Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике Андрей Семенов в беседе с «360» отметил, что каждый спортсмен после завершения карьеры может заниматься чем угодно. Одни идут в тренеры, другие становятся бизнесменами или политиками.

«Кто-то идет в тренерскую работу, открывает залы, клубы. Кто-то переходит в другую стезю, политику, общественные организации создают. Есть такие, кто становится успешными бизнесменами. У Хабиба есть хороший промоушен, который набирает обороты. Очень часто [спортсмены идут в тренеры]. Но хорошим тренером быть — это не каждому дано. Можно быть хорошим спортсменом, но не быть хорошим тренером», — сказал Семенов. Сам он, когда ушел из профессионального спорта, занял государственную должность.

Российский боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «360» сказал, что многие спортсмены после завершения профессиональной карьеры остаются возле спорта. Даже если они не становятся тренерами, то помогают своим ребятам, как делает сейчас Нурмагомедов. Это для него хобби.

Боец ММА Сергей Билостенный в беседе с «360» отметил, что хорошие спортсмены довольно редко становятся тренерами, потому что им надоедает эта сфера, учитывая силы, которые они потратили на нее. Его знакомые, которые ушли из спорта, занялись бизнесом или политикой.

Знаковые атлеты действительно часто уходят в политику. Например, Бату Хасиков. Он является многократным чемпионом мира по кикбоксингу. А сейчас возглавляет Калмыкию.

Вячеслав Дамдинцурунов был чемпионом Бурятии по рукопашному бою и чемпионом России по тайскому боксу. При этом он является кандидатом педагогических наук и занимает пост министра спорта республики.