Глава UFC уверил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру

Поклонники Хабиба Нурмагомедова больше не увидят его в октагоне. Российский боец официально завершил карьеру. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава UFC Дана Уайт.

«Он официально закончил карьеру, 100%. Было невероятно наблюдать, как ты работаешь, спасибо тебе за все, мой друг, наслаждайся тем, что будет дальше», — написал Уайт.

В своем посте глава UFC напомнил, что Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным — он выиграл 29 поединков и не проиграл ни одного.

Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в 2018 году после победы над американцем Элом Яквинтой. Свой титул он защитил три раза в боях против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. После победы над Гейджи в октябре 2020 года он заявил о завершении карьеры, так как он пообещал это своей матери.

Российский промоутер Вадим Финкельштейн в январе спрогнозировал, что Хабиб вернется в октагон через пару лет. Ранее Уайт заявил, что Нурмагомедов сейчас лучший боец в MMA, но не лучший в истории.