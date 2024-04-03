03 апреля 2024, 19:26
«Локомотив» вылетел из Кубка России после поражения в матче с «Уралом»
«Локомотив» уступил «Уралу» и вылетел из розыгрыша Кубка России по футболу
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московском «Локомотивом» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Матч состоялся в Екатеринбурге. Единственный гол на седьмой минуте забил Эммерсон. «Локомотив» вылетел из Кубка России, «Урал» прошел дальше.
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Накануне столичное «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна.
До этого «Динамо» потерпело поражение в матче с «Ростовом». Футболисты московского клуба проиграли из-за неправильного настроя, предположил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
Урал
ФК Локомотив
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