02 апреля 2024, 20:40
«Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал пути регионов Кубка России
Футболисты «Динамо» обыграли «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
«СКА-Хабаровск» по техническим причинам провел домашнюю игру в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец». В составе победителей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев. В команде проигравших гол забил Альбек Гонгапшев.
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Соперника московского клуба по первому этапу полуфинала Кубка России определят по результатам жеребьевки.
Накануне стало известно, что «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Игроки столичного клуба потерпели поражение из-за невнятного психологического состояния и неправильного настроя, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.
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