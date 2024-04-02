Спорт 02 апреля 2024, 20:40 «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» и вышло в полуфинал пути регионов Кубка России Футболисты «Динамо» обыграли «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России Unsplash

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Московское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«СКА-Хабаровск» по техническим причинам провел домашнюю игру в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец». В составе победителей отличились Фабиан Бальбуэна и Вячеслав Грулев. В команде проигравших гол забил Альбек Гонгапшев.

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Соперника московского клуба по первому этапу полуфинала Кубка России определят по результатам жеребьевки.

Накануне стало известно, что «Ростов» разгромил «Динамо» со счетом 4:1. Игроки столичного клуба потерпели поражение из-за невнятного психологического состояния и неправильного настроя, заявил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.