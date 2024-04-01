Спорт 01 апреля 2024, 16:53 Тренер Игнатьев заявил, что «Динамо» проиграло «Ростову» из-за неправильного настроя

Читать 360tv в

«Ростов» разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1. Столичный клуб потерпел поражение из-за невнятного психологического состояния и неправильного настроя, сообщил бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, футболисты московского клуба пропустили три мяча в первом тайме из-за расслабленности и отсутствия концентрации.

Реклама

«Динамовцы очень долго вкатывались в игру, вышли совсем незаряженными на борьбу и достижение результата в рамках командной игры. Во втором тайме, конечно, они выглядели получше, но счет на табло был уже разгромным», — отметил Игнатьев.