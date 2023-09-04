Спорт 04 сентября 2023, 16:18 «Зенит» анонсировал возможное подписание универсального игрока Гендиректор «Зенита» Медведев: клуб близок к подписанию универсального игрока РИА «Новости»

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«Зенит» планирует согласовать трансфер универсального футболиста, который сможет играть на разных позициях. Об этом ТАСС рассказал председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

До окончания трансферного окна в России осталось чуть больше недели. Но во многих европейских странах его уже закрыли. Это усложняет ситуацию, пояснил Медведев. При этом «Зенит» близок к «согласованию сенсационного трансфера», заверил он.

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«Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не буду называть клуб и страну», — подчеркнул Медведев.

Он назвал футболиста достаточно перспективным. По словам Медведева, игрок может выступать на разных позициях. Собеседник агентства Медведев добавил, что при хорошем раскладе о трансфере официально объявят через пару дней.

Недавно стало известно, что «Зенит» продлил контракт с колумбийским полузащитником Вильмаром Барриосом. Он останется в клубе до конца сезона 2026-2027.