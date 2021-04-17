«Локомотив» подаст апелляцию на решение КДК РФС

«Локомотив» объявил о своем намерение подать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) от 16 апреля по событиям матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Футбольный клуб „Локомотив“ не может согласиться с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, вынесенным по итогам заседания, состоявшегося 16.04.2021 г. Клуб подаст апелляцию в установленные регламентом сроки», — сказано в заявлении в Twitter-аккаунте железнодорожников.

Назначенное наказание «Локомотив» должен понести в домашнем матче с «Динамо», который намечен на 8 мая. Согласно регламенту, железнодорожники могут оспорить вердикт КДК в течение семи дней. Сам Сухина был оштрафован на 150 тысяч рублей. Аналогичный штраф получил начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Скандальный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» прошел 11 апреля на стадионе «РЖД Арена». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Позже «Спартак» на своем сайте выложил видео, на котором видно, как похожий на Сухину человек заходит в судейскую комнату. Клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой провести проверку. Позднее появился второй ролик, на котором к судьям заходил мужчина, похожий на Козловцева.

Согласно принятому регламенту, никто из представителей команд не имеет права общаться с судьями.