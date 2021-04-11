«Локомотив» впервые с 2017 года обыграл «Спартак» со счетом 2:0

Матч 25-го тура Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» в Москве впервые с 2017 года завершился победой «Локомотива» над «Спартаком». Игра завершилась со счетом 2:0.

Первый гол забил в середине первого тайма Франсуа Камано, направивший мяч в пустые ворота противника. После того, как защитник «Спартака» Айртон получил красную карточку и покинул поле, судья назначил штрафной. Его забил Федор Смолов, сообщает РБК.

В 2017 году «Локомотиву» удалось обыграть «Спартак» на выездном матче седьмого тура со счетом 4:3.

«Локомотив» набрал 46 очков в 25 встречах и остается на третьей строчке турнирной таблицы. «Спартак» сохранил второе место, набрав 47 очков в 25 встречах.

«Локомотив» встретится в следующем туре с «Ростовом», «Спартак» — с «Уфой».

В первые же минуты матча на трибунах «РЖД-Арены» началась драка между фанатами клубов. Успокоить их удалось бойцам ОМОНа.