«Локомотив» наказали матчем на нейтральном поле

Штрафы по 150 тысяч рублей заплатят начальники команд «Локомотив» и «Спартака Вячеслав Сухина и Василий Козловцев за появление в судейской комнате на матче Российской премьер-лиги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Представитель ведомства отметил, что «Локомотив» проведет следующий матч на нейтральном поле. До этого команду уже оштрафовали на 300 тысяч рублей за драку фанатов.

«За необспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе», — заявил Григорьянц.

Скандальный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» прошел 11 апреля на стадионе «РЖД Арена». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников.

«Спартак» на своем сайте выложил видео, на котором видно, как похожий на Сухину человек заходит в судейскую комнату. Клуб обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой провести проверку. Позднее появилось второй ролик, на котором к судьям заходил мужчина похожий на Козловцева.

Согласно принятому регламенту никто из представителей команд не имеет права общаться с судьями.