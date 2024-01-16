Спорт 16 января 2024, 07:01 Лионель Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА ФИФА объявила Лионеля Месси лучшим игроком года Unsplash

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В Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года, сообщил «Чемпионат».

Легендарного футболиста наградили заочно — он не приехал на церемонию, но стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Последний набрал столько же очков, сколько Лионель Месси, но занял второе место по итогам голосования капитанов национальных команд.

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Лионель Месси получил награду в третий раз, его признавали лучшим игроком года в 2019 и 2022 годах. Футболист обогнал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа в 2016 и 2017 годах.

Килиан Мбаппе в ноябре стал новым рекордсменом среди футболистов по числу забитых голов в возрасте до 25 лет. Он 300 раз попал в ворота соперников.