Спорт 04 января 2024, 16:40 Звездный форвард ПСЖ Мбаппе признался, что скучает по Месси Форвард ПСЖ Мбаппе признался, что скучает по игре с покинувшим клуб Месси Global Look Press

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Форвад французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе признался, что скучает по игре со своим бывшим товарищем по команде Лионелем Месси. Его слова привело издание RMC Sport.

Мбаппе объяснил, что Месси давал ему чувство уверенности на поле. Лишь он один, заметил игрок, постоянно пасовал мяч.

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«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси», — добавил нападающий.

В составе французского клуба Месси дважды выиграл чемпионат страны и стал победителем Суперкубка Франции.

Летом 2023 года Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. Вскоре он подписал контракт с американским «Интер Майами». Аргентинец выходил на поле в 14 матчах, в которых забил 11 голов. Журнал Time признал Месси игроком 2023 года.