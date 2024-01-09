Спорт 09 января 2024, 07:59 «Манчестер Сити» оценил своего норвежского нападающего Холанда в 100 млн евро «Манчестер Сити» продаст футболиста Эрлинга Холанда в «Реал» за 100 млн евро Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/globallookpress

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд может перейти в мадридский клуб «Реал». Английская команда «Манчестер Сити» запросила за его трансфер 100 миллионов евро, сообщил сайт Football Espana.

Источники издания заявили, что его кандидатуру рассмотрят в качестве альтернативы нападающему «Пари Сен‑Жермен» Килиану Мбаппе. По разным сведениям, он должен дать ответ до конца января. Если француз откажется от контракта, «Реал» предложит его Эрлингу Холанду.

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За переход норвежца из «Манчестер Сити» в «Реал» потребовали 100 миллионов евро. Последний счел этот ценник разумным. Два года назад «Реал Мадрид» боролся за Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, но не получил ни того, ни другого. Норвежец заинтересован в переходе. Его агент Рафаэла Пимента заявила, что футболист готов обсудить разные варианты.

В российский футбольный клуб «Ростов» перейдет полузащитник болгарского «Левски» Роналдо. Его контракт рассчитан на 4,5 года.