Леонид Федун рассказал о планах «Спартака» на предстоящий сезон

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун поделился итогами встреч с гендиректором команды Шамилем Газизовым и тренерским штабом.

Как сообщил спортивный портал «Чемпионат», на нескольких итоговых встречах владелец и руководство команды обсудили дальнейшие планы на следующий сезон.

«Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/2021: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда „Спартак Детям“», — отметил Федун.

Московский клуб в 30 турах набрал 39 очков, оказавшись на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке России красно-белые не вышли в полуфинал, так как проиграли питерскому «Зениту» со счетом 1:2. Таким образом, «Спартак» не пробился в еврокубки.

Сегодня стало известно, что чемпионат России сезона-2020/2021 начнется 8 августа и завершится 19 мая 2021 года.