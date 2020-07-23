«Спартак» обыграл «Рубин» и поднялся на седьмое место в РПЛ

По данным издания, «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Зелимхан Бакаев реализовал пенальти на 40-й минуте. Через три минуты игрок казанцев Иван Игнатьев сравнял счет. Джордан Ларссон забил в ворота «Рубина» еще один пенальти на 72-й минуте.

После победы над казанцами в активе москвичей 39 очков. Они находятся на седьмом месте в турнирной таблице. Отмечается, что это худший результат команды с 2008 года.