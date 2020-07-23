Названа дата начала нового сезона РПЛ

«Основной вариант даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 — 7 августа на „ВЭБ Арене“. Окончательную структуру календаря утвердит исполком РФС 24 июля», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Заключительный тур прошедшего сезона прошел накануне, 22 июля. «Зенит» из Санкт-Петербурга стал чемпионом. Второе место занял московский «Локомотив». В последнем туре бронзовые медали завоевал «Краснодар».

По итогам текущего сезона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают «Оренбург» и «Крылья Советов» (Самара). Их заменят «Ротор» (Волгоград) и «Химки» (Московская область). Матчи РПЛ, которые были приостановлены в марте из-за распространения нового коронавируса, возобновились 19 июня.

Ранее на собрании Российской премьер-лиги обсудили вопрос о расширении списка клубов до 18. Положительного решения во время голосования не приняли. Эта идея приглянулась лишь «Ахмату» и «Рубину», сообщили СМИ. Большинство проголосовало против. Были и клубы, которые воздержались.

Эту идею подали «Оренбург» и «Крылья Советов», которые вылетели из лиги, а глава РПЛ Сергей Прядкин вынес ее на голосование. По его итогам в чемпионате России по-прежнему будут участвовать 16 команд.