Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.

По словам Ларионова, такие вещи не должны происходить.

«Какая-то непонятная акция с этой трансляцией (финала 2011 года). Это полный непрофессионализм, это большой минус для этого телеканала. Наши ребята играют за золото, играют потрясающе, а в это время показывают матч десятилетней давности. Зачем? Это не очень хорошо», — сказал помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею журналистам. Его слова приводит РИА «Новости».

Российская сборная проиграла команде из Канады со счетом 3:4 в финале МЧМ — 2020. Игра проходила в чешской Остраве. Россияне вели со счетом 3:1 до 50-й минуты. Однако на 52-й минуте игры канадцам удалось сравнять счет, а спустя еще пять минут они забили решающий гол.

Параллельно трансляции матча Россия — Канада на Первом канале, в эфире «Матч ТВ» показывали встречу тех же команд в 2011 году, в которой россияне нанесли поражение канадцам. Многие болельщики не сразу разобрались, в чем разница, и перепутали финалы.