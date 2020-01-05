Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3. Матч проходил в чешской Остраве.

Игра была напряженной — каждый раз, когда Россия вырывалась вперед, канадская сборная быстро выравнивала счет. Первую шайбу забил россиянин Никита Александров на 30-й минуте встречи, но уже через две минуты канадцы отыгрались.

Счет сравнял Дилан Козенс, успешно реализовав большинство. Вновь вырваться вперед сборной России удалось на 35-й минуте благодаря капитану команды Григорию Денисенко. Отрыв увеличил Максим Соркин, который забил третью шайбу в ворота соперника на 49-й минуте игры.

Однако на 52-й минуте матча канадцы вновь сравняли счет, а спустя пять минут забили решающий гол.

Бронза ЧМ досталась шведам. В матче за третье место шведская сборная победила Финляндию со счетом 3:2.

Российская сборная в десятый раз завоевала серебро мирового первенства. В 1999, 2002, 2003 и 2011 годах россияне становились победителями турнира.

Канадцы в 18-й раз завоевали золото молодежного чемпионата. До этого канадская молодежка играла в финале с россиянами в 2015 году и одержала победу со счетом 5:4.