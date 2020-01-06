Проигравших российских хоккеистов поздравили с победой. «Матч ТВ» запутал игрой 2011 года даже ее участника

Финальная игра молодежного чемпионата мира по хоккею вызвала не только споры, но и настоящий скандал в Сети. Параллельно трансляции матча Россия-Канада на Первом канале, в эфире «Матч ТВ» показывали встречу тех же команд в 2011 году. Многие болельщики не стразу разобрались, в чем разница, и перепутали финалы. Во что это вылилось - в материале «360».

Два канала — два хоккея

Молодежная сборная России 5 января играла против канадских спортсменов в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча в чешской Остраве закончилась счетом 4:3 в пользу Канады, однако многие российские болельщики после завершения игры поздравляли друг друга с победой.

Всему виной стала трансляция хоккея на «Матч ТВ». Изначально именно этот канал должен был показывать финал молодежного чемпионата мира, но позже произошли изменения и игра появилась в эфире Первого канала. А в программу «Матч ТВ» на это же время поставили финальную встречу МЧМ 2011 года. В итоге некоторые зрители следили не за тем матчем сборной России

«Ничего не понимаю. И по Первому и по „Матчу“ идет хоккей наши с канадцами, но по первому канадцы в черной форме, а по „Матчу“ в красной. Наши и там и там в белой форме. И там и там написано финал. Кто в курсе, что это?», — недоумевала одна из пользовательниц Twitter.

В комментариях девушке объяснили, в чем дело. Подписчица написала, что уже «напилась валерьянки» и пошутила, что людей «запутали демоны».

При этом на «уловку» телевизионщиков попались не только обычные фанаты, но и председатель Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат опубликовал в Facebook пост с поздравлениями, так как в 2011 году россияне одержали победу.

Источник фото: facebook.com/Михаил Дегтярев

Через некоторое время сообщение удалили, а на странице появилась уже статья с актуальной информацией о матче Россия-Канада.

«Все равно выразим респект парням за эмоции в эти новогодние праздники — максимально обидное поражение, но в отсутствии самоотдачи игроков точно упрекнуть нельзя, бились до последнего», — написал Дегтярев.

Не сразу понял в чем подвох и российских хоккеист Владимир Тарасенко, который сам выходил на лед девять лет назад. Его супруга рассказала в Instagram, что спортсмен смотрел «Матч ТВ» без звука и спустя 10 минут увидел на экране себя.

Источник фото: Instagram/tarasenko.yana

Несмотря на то, что многие подписчики поспешили пристыдить тех, кто болел за страну не на том канале, нашлись пользователи, удивившие в этом и положительную сторону.

«Вот вы смеетесь над теми, кто смотрел хоккей по „Матч ТВ“, а у них то сборная России победила», — подметил один из юзеров.

В тот вечер хоккей смотрел и футболист Дмитрий Тарасов. После завершения матча он опубликовал сторис, где поздравил команду с победой.

Источник фото: Instagram/tarasov23

Буквально через минуту пост пропал, но появился другой. «Этот неловкий момент, когда проиграл в Элиас (настольную игру — прим.ред.), и одно из условий спора было выложить старую игру России в сторис и поздравить с победой. Жаль, что наши не повторили успех», — пояснил спортсмен.

Есть ли виноватые?

Как рассказал «360» Тарасов, начиная с 1 января в доме футболиста всегда собирается большое количество родственников.

«Среди нашей семьи есть два человека, которые разбираются в хоккее. Я не любитель хоккея, за ним никогда не следил. Но при этом я знал, что будет финал молодежного первенства с Канадой. Вчера эту игру я отсматривал по приложению MyScore, приходят уведомления, какой счет, как развиваются события», — поделился футболист.

Он отметил, что каждый вечер играет с близкими на желания в различные игры и 5 января не стало исключением. Взрослые играли в настольную игру и обсуждали, почему матчи будут показывать параллельно на двух каналах.

«После чего, когда я проиграл, они говорят, давай поржем, выложи типа „красавцы парни, с победой“ и удалишь сразу. Я подумал, может успею [удалить пост]. Потом я удалил, сразу выложил, что проиграл в игру. Я единственное, что пожалел, что хоккеисты могут обидеться», — объяснил Тарасов.

По словам спортсмена, никто не собирался обижать российскую команду, просто нужно было «отвечать» за спор. Также футболист подчеркнул, что, наверное, было «не логично» показывать два финала в одно время.

Однако «настоящие» болельщики просто не могли перепутать матчи и не понять, что транслируется повтор, уверен спортивный телекомментатор Юрий Розанов. По его словам, дело совсем не в том, правильно или неправильно поступил канал, показав запись прошедшей игры.

«Человек, который смотрит молодежку постоянно <…> он на щелчок поймет, что это не теперешний год, а 2011. Если он продолжает смотреть, то это его выбор, его проблема и все остальное», — заверил Розанов.