Мир 28 июня 2023, 09:14 Макрон рассказал, кого выберет между футболистами Роналду и Месси Президент Франции Макрон сделал выбор между Роналду и Месси РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал выбор между португальским форвардом Криштиану Роналду и аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом написало издание Sportskeeda.

Во время рабочей поездки французского лидера в Марсель ему задали вопрос: «Вы предпочитаете Роналду или Месси?»

Реклама

«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.

Роналду — нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Его считают одним из сильнейших футболистов всех времен. Роналду стал первым в истории, кто сыграл 200 матчей в составе национальной сборной. Португальская футбольная федерация считает его лучшим игроком.

Спортсмен также пятикратный обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Месси — нападающий клуба «Пари Сен-Жермен», капитан сборной Аргентины и является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Его назвали фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Ранее Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА. В ассоциации указали, что РФ якобы совершила противоправные действия против украинского футбола.