28 июня 2023, 09:14
Макрон рассказал, кого выберет между футболистами Роналду и Месси
Президент Франции Макрон сделал выбор между Роналду и Месси
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал выбор между португальским форвардом Криштиану Роналду и аргентинским нападающим Лионелем Месси. Об этом написало издание Sportskeeda.
Во время рабочей поездки французского лидера в Марсель ему задали вопрос: «Вы предпочитаете Роналду или Месси?»
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«Я предпочитаю Криштиану Роналду», — ответил Макрон.
Роналду — нападающий, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Его считают одним из сильнейших футболистов всех времен. Роналду стал первым в истории, кто сыграл 200 матчей в составе национальной сборной. Португальская футбольная федерация считает его лучшим игроком.
Спортсмен также пятикратный обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов. Он является чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Месси — нападающий клуба «Пари Сен-Жермен», капитан сборной Аргентины и является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Его назвали фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
Ранее Украина призвала исключить Россию из ФИФА и УЕФА. В ассоциации указали, что РФ якобы совершила противоправные действия против украинского футбола.
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