Кот Ахилл «предсказал» победу Швеции в матче со Словакией

Эрмитажный кот-оракул Ахилл «предсказал» победу Швеции в матче со Словакией на Евро-2020. Об этом сообщило ИА Nation News.

Хозяйка кота Анна Кондратьева рассказала, что ее питомец поел из миски с флагом Швеции.

Ахилл начал карьеру предсказателя во время Кубка конфедераций в 2017 году. Работники музея выбрали его из всех претендентов за умение анализировать. Глухота кота помогает ему не испытывать стресс во время публичных мероприятий. Он предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в частности матча открытия и финала.

Ранее кот Ахилл предсказал победу сборной России по футболу в предстоящем матче с командой Финляндии.

Также кот предсказал победу сборной Бельгии в матче группового турнира чемпионата Европы с Россией. Видео предсказания появилось на странице Ахилла в Instagram.

Ахилл пока только один раз ошибся в своих предсказаниях на чемпионате Европы, когда спрогнозировал победу Польши в матче со Словакией. Однако встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.