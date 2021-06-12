Кот Ахилл предсказал поражение России в матче с Бельгией

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче группового турнира чемпионата Европы с Россией. Видео предсказания появилась на странице Ахилла в Instagram.

Во время церемонии перед Ахиллом поставили две миски с кормом, рядом с которыми стояли флаги России и Бельгии. Кот сразу направился к «бельгийской» миске.

«Кот выбрал Бельгию», — сказала ведущая.

Ранее Ахилл сделал прогноз на матч-открытие Евро между Турцией и Италией. Кот выбрал миску под итальянским флагом и не ошибся. Сборная Италии разгромила турок со счетом 3:0.

Предсказание об итогах встречи сборных России и Бельгии сделал сегодня и кот комментатора Дмитрия Губерниева. Рыжик напророчил победу россиянам.

«Наш пушистый оракул Губеркэт прочитал в новостях, что Де Брюйне и Витсель не полетели в Петербург, и сделал такое предсказание. Кот Губерниева сделал важный выбор. Парни, не подведите Рыжика», — сообщили в Twitter канала «Матч ТВ».

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00.