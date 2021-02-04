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    04 февраля 2021, 06:10

    Косторная не выступит на Кубке Первого канала

    Валерия Шафирко

    Командный турнир Кубка Первого канала пройдет без участия чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной. Спортсменка не сможет выступить на соревновании из-за незавершенного восстановления после болезни.

    Информация об этом была опубликована на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    В декабре Косторная перенесла COVID-19. Из-за болезни фигуристка пропустила чемпионат России.

    «По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — сказано в опубликованном заявлении.

    Командный Кубок Первого канала состоится 5–7 февраля. Он пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие две команды, участники которых — лучшие фигуристы страны.

    Команды сформируются в результате жеребьевки, капитанами станут олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

    В январе Алена Косторная объяснила, почему решила уйти из группы Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.

    После перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» между Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым произошел конфликт. Ссору в тренерской среде сочли пиаром.