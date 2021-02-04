Косторная не выступит на Кубке Первого канала

Командный турнир Кубка Первого канала пройдет без участия чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной. Спортсменка не сможет выступить на соревновании из-за незавершенного восстановления после болезни.

Информация об этом была опубликована на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В декабре Косторная перенесла COVID-19. Из-за болезни фигуристка пропустила чемпионат России.

«По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире», — сказано в опубликованном заявлении.

Командный Кубок Первого канала состоится 5–7 февраля. Он пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие две команды, участники которых — лучшие фигуристы страны.

Команды сформируются в результате жеребьевки, капитанами станут олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

В январе Алена Косторная объяснила, почему решила уйти из группы Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко.

После перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» между Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым произошел конфликт. Ссору в тренерской среде сочли пиаром.