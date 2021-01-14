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    14 января 2021, 21:05

    Тарасова назвала ссору Плющенко и хореографа Тутберидзе пиаром

    Алена Макаренко

    Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков вызвал фигуриста Евгения Плющенко на бой «без правил», и тот согласился. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посчитала принятый вызов не более чем пиаром. Об этом сообщил «Чемпионат».
    Тарасова назвала ссору Плющенко и хореографа Тутберидзе пиаром

    По ее мнению, Железняков бросил перчатку Плющенко, поскольку тот позволил себе оскорбления в адрес хореографа. Он решил отстоять свою честь и вызвал оппонента на «дуэль». Однако двукратный олимпийский чемпион преследует выгоду в этом конфликте — повышает популярность.

    Тарасова с большим удовольствием обсуждала бы достижения Плющенко как тренера, а не подобные скандальные поступки, написал сайт «Утро.ру». Она устала смотреть на фигуриста вне профессии. Она видит его воспитанниц, как они катаются, отмечает эти достижения.

    Железняков и Плющенко поссорились после перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко». Хореограф не ограничивался в выражениях, комментируя случившееся. А Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.