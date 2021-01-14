Тарасова назвала ссору Плющенко и хореографа Тутберидзе пиаром

По ее мнению, Железняков бросил перчатку Плющенко, поскольку тот позволил себе оскорбления в адрес хореографа. Он решил отстоять свою честь и вызвал оппонента на «дуэль». Однако двукратный олимпийский чемпион преследует выгоду в этом конфликте — повышает популярность.

Тарасова с большим удовольствием обсуждала бы достижения Плющенко как тренера, а не подобные скандальные поступки, написал сайт «Утро.ру». Она устала смотреть на фигуриста вне профессии. Она видит его воспитанниц, как они катаются, отмечает эти достижения.

Железняков и Плющенко поссорились после перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко». Хореограф не ограничивался в выражениях, комментируя случившееся. А Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.