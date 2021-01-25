Косторная назвала одну из причин ухода к Плющенко

Российская фигуристка Алена Косторная объяснила, почему решила уйти из группы Этери Тутберидзе и перейти в академию Евгения Плющенко. После смены обстановки спортсменка стала чаще улыбаться.

Косторная назвала одну из причин своего поступка в интервью японскому телевидению, отрывок из которого опубликовал Instagram-аккаунт talented_skaters. От Тутберидзе 17-летняя чемпионка Европы и вице-чемпионка России ушла летом 2020 года.

«Я подумала, или, может, следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», — заявила девушка.

Она рассказала и о проблемах, которые возникли с композицией для короткой программы. Предложенный Косторной вариант сочли «не слишком хорошим».

«Несколько дней спустя другой фигуристке дали программу под эту песню. Я решила уйти до старта сезона, потому что не была довольна обстановкой в „Самбо-70“», — подчеркнула фигуристка.

После перехода Александры Трусовой и Алены Косторной из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» между Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым произошел конфликт. Ссору в тренерской среде сочли пиаром.